Judoka riccionese | due weekend intensi e ricchi di soddisfazioni per la società riccionese

Una judoka riccionese ha ottenuto due vittorie consecutive, grazie all’intenso lavoro degli ultimi mesi. La causa di questi risultati è l’allenamento costante e la preparazione mirata degli atleti, che si sono confrontati con avversari di livello. Nei fine settimana, la squadra ha conquistato medaglie e riconoscimenti, dimostrando una crescita evidente. La società si prepara ora a nuove sfide e gare imminenti, puntando a mantenere alta la propria competitività.

Grande impegno e risultati significativi sui tatami nazionali, confermando la crescita tecnica e competitiva dei propri atleti La Judoka Riccionese ha vissuto due fine settimana di grande impegno e risultati significativi sui tatami nazionali, confermando la crescita tecnica e competitiva dei propri atleti. Sabato 14 febbraio sono scesi in gara i migliori atleti Senior del club, Morgana De Paoli e Bruno Badiane, impegnati nel prestigioso Trofeo Italia di Bassano del Grappa, competizione caratterizzata dalla presenza di alcuni tra i migliori judoka del panorama nazionale; in palio punti fondamentali per la ranking list in vista della Coppa Italia e dei Campionati Assoluti del prossimo semestre. 🔗 Leggi su Today.it

Le “Giulie” sul podio alla Coppa Umbra di Spello: due bronzi per la Judoka RiccioneseAlla Coppa Umbra di Spello, le Under 15 Riccionesi Giulia Matteini e Giulia Longo salgono entrambe sul podio, conquistando due bronzi.

La Judoka Riccionese chiude l'anno con un bilancio sportivo in crescitaLa judoka riccionese ha concluso l’anno sportivo il 20 dicembre, partecipando agli esami regionali presso il centro federale di Castel Maggiore.

Sofia Longo porta Riccione in alto due giorni di fila. Judoka Riccionese si conferma fra le migliori società d Italia.