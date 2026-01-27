Design Week arriva il Fuorisalone Passport per evitare le code | come funziona

La nuova iniziativa del Fuorisalone, il Passport, mira a ridurre le code durante l’evento. Riservato inizialmente al Brera Design District, questo strumento innovativo semplifica l’accesso e migliora l’esperienza dei visitatori. La soluzione, ancora in fase di test, rappresenta un passo avanti per ottimizzare la partecipazione alla Design Week 2026, offrendo maggiore comodità e efficienza.

Il Fuorisalone dice ‘no’ alle file chilometriche e lancia una novità per la prossima edizione. Per questo 2026 l'evento parallelo alla Design Week di Milano avrà il Fuorisalone Passport, uno strumento ancora in fase beta dedicato per ora al Brera Design District con l'obiettivo di semplificare l'esperienza del pubblico negli spazi espositivi. Con questo nuovo strumento il pubblico deve registrarsi una sola volta gratuitamente e otterrà un Qr Code personale per accedere agli eventi. Gli organizzatori lo hanno definito un salva-tempo. L’accesso ai singoli eventi continua a essere regolato dalle scelte dei brand, dalla capienza delle location e dalle normali procedure di sicurezza: ci saranno meno moduli, meno passaggi e più continuità con il percorso di visita.🔗 Leggi su Milanotoday.it

