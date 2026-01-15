Affari Tuoi Herbert prende il posto di Stefano De Martino in una puntata disastrosa

Giovedì 15 gennaio, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari Tuoi, con Stefano De Martino al timone. In questa occasione, Herbert ha preso temporaneamente il suo posto, in un episodio che ha riscontrato alcune difficoltà. L’evento ha suscitato interesse tra il pubblico, offrendo uno sguardo sulle dinamiche del game show in un contesto di cambiamenti e imprevisti.

Giovedì 15 gennaio Stefano De Martino è tornato a prendersi l'access prime time di Rai1 con una nuova puntata di Affari Tuoi. Un appuntamento che continua a macinare consensi e a conquistare il pubblico anche grazie all'ironia spontanea e a un clima sempre più rilassato che solo il conduttore napoletano è in grado di creare. Ma questa volta, a sorprendere, è stato soprattutto l'inizio della partita. A guidare Rosmara nell'apertura dei primi pacchi, infatti, non è stato Stefano, ma Herbert Ballerina, che per qualche minuto si è preso la scena e le redini del gioco.

