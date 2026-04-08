Un incendio ha interessato il ristorante di Joe Formaggio, dopo che l'imprenditore aveva annunciato il passaggio a Futuro Nazionale. Il proprietario ha pubblicato sui social un messaggio di ringraziamento ai vigili del fuoco e ha scritto:

Rimane ancoraincerto cosa abbia causato l’incendioche ha devastato il ristorante “La Torre da Formaggio” adAlbettone, in provincia diVicenza. L’evento è accaduto durante laserata di lunedì, nella fase conclusiva dei festeggiamenti della festività di Pasquetta. L’attività, di proprietà diJoe Formaggio,ex consigliere regionaleedex sindaco del paese, era stata al centro dell’attenzione poche ore prima a seguito dell’annuncio del titolare relativo al suopassaggio da Fratelli d’Italia al partitodiRoberto Vannacci, “Futuro Nazionale“. Le fiamme hanno divorato rapidamente buona parte della struttura, provocandodanni significativi in particolare al magazzino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Joe Formaggio: incendio al suo ristorante dopo il passaggio a Futuro Nazionale

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Albettone (VI), incendio al ristorante di Joe Formaggio, poche ore prima l’addio a FdI per passare con Vannacci - VIDEONon è ancora chiara l'origine delle fiamme, divampate nella notte tra il 6 e il 7 aprile a partire dal magazzino.

News - Incendio nel ristorante di Joe Formaggio dopo il passaggio a Futuro Nazionale. Caso… 7/4/2026

Temi più discussi: Incendio nel ristorante di Joe Formaggio: poche ore prima aveva annunciato il suo ingresso nel partito di Vannacci; Incendio nel ristorante di Joe Formaggio dopo il suo passaggio a Futuro Nazionale; Un incendio devasta il ristorante di Joe Formaggio. Poche ore prima aveva annunciato l'adesione al partito di Vannacci. Tanti danni ma si riparte immediatamente; Un rogo devasta il ristorante di Joe Formaggio: poche ore prima l'addio a Fratelli d'Italia e l'ingresso nel partito di Vannacci.

Un incendio devasta il ristorante di Joe Formaggio. Poche ore prima aveva annunciato l'adesione al partito di Vannacci. Tanti danni ma si riparte immediatamenteALBETTONE (Vicenza). Poche ore prima aveva annunciato l'addio a Fratelli d'Italia e l'adesione a Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Vannacci. Nella serata di Pasquetta di lunedì 6 april ... ildolomiti.it

Un rogo devasta il ristorante di Joe Formaggio: poche ore prima l'addio a Fratelli d'Italia e l'ingresso nel partito di VannacciNon è ancora chiara l'origine delle fiamme, divampate nella notte a partire dal magazzino. Da poco l'ex consigliere regionale aveva ufficializzato l'uscita dal partito della premier e il nuovo inizio ... today.it

JOE FORMAGGIO... FUSO! - UN INCENDIO HA DISTRUTTO IL RISTORANTE DI JOE FORMAGGIO AD ALBETTONE... x.com

LA MIA SOLIDARIETA' A JOE FORMAGGIO. Sperando che si tratti solo di una sfortunata casualità esprimo la mia vicinanza a Joe Formaggio e sono sicuro che l'attività ripartirà più bella e più attraente di prima. - facebook.com facebook