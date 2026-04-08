Jeep Compass | nuovi allestimenti Business e Summit

Da periodicodaily.com 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Jeep Compass ha aggiunto due nuove versioni alla sua gamma, chiamate Business e Summit. Questi allestimenti sono stati introdotti per offrire opzioni diverse ai clienti e rafforzare la posizione del SUV nel mercato. La casa automobilistica ha deciso di ampliare le possibilità di scelta, presentando due configurazioni che si rivolgono a bisogni distinti. La novità riguarda l’integrazione di contenuti specifici per ciascuna delle due versioni.

(Adnkronos) – La Nuova Jeep Compass amplia la propria offerta con l’introduzione degli allestimenti Business e Summit, due proposte che rafforzano il posizionamento del SUV nel segmento, offrendo contenuti mirati per esigenze differenti. Progettata in Italia e sviluppata su piattaforma STLA Medium, la nuova Jeep Compass rappresenta un’evoluzione significativa di un modello che ha superato i 2,5 milioni di unità vendute a livello globale. L’allestimento Business si rivolge a un pubblico professionale, con un focus su praticità e sicurezza per l’utilizzo quotidiano. Basato sulla versione Altitude, introduce una dotazione completa che include sistemi di assistenza avanzati e soluzioni pensate per migliorare il comfort nei lunghi spostamenti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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