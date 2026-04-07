Jeep Compass | ordinabili gli allestimenti Business e Summit Prezzi e dettagli

Stellantis ha annunciato l'apertura delle prenotazioni per due nuovi allestimenti della Jeep Compass, denominati Business e Summit. Questi pacchetti offrono diverse configurazioni e dotazioni, con prezzi che variano a seconda delle caratteristiche incluse. La disponibilità è immediata e le vetture possono essere ordinate presso i concessionari autorizzati, seguendo le modalità standard di acquisto. Nessuna modifica è prevista rispetto alle versioni già presenti sul mercato.

Progettata a Torino, sviluppata a Balocco e prodotta nello stabilimento di Melfi sulla piattaforma Stla Medium, la nuova Jeep Compass rappresenta l'evoluzione di uno dei modelli di maggior successo del marchio, con oltre 2,5 milioni di unità vendute nel mondo. Si tratta di un Suv Made in Italy che unisce design distintivo, capacità off-road di riferimento, soluzioni tecnologiche avanzate ed elettrificazione. Con l'introduzione e l'apertura degli ordini per i nuovi allestimenti Business e Summit, la gamma di Jeep Compass si completa ulteriormente, affiancando le versioni già disponibili con motorizzazioni e-hybrid da 145 Cv, e-hybrid plug-in da 225 Cv e full electric fino a 375 Cv e con un'autonomia fino a 650 km. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jeep Compass: ordinabili gli allestimenti Business e Summit. Prezzi e dettagli Jeep apre gli showroom e punta sulla nuova compassRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Leggi anche: Con la nuova Jeep® Compass l’avventura diventa uno stile di vita 2026 Jeep Compass Limited Altitude 4x4 | Quick Look Argomenti più discussi: Nuovo Jeep Compass 2026, ordinabili gli allestimenti Business e Summit; Ecco la Jeep Compass che aspettavi, se usi l'auto per lavoro. Jeep Compass rafforza l'offerta: aggiunge alla gamma gli allestimenti Business e SummitJeep rafforza l'offerta della nuova Jeep Compass con l'apertura degli ordini per gli allestimenti Business e Summit, le due versioni pensate per rispondere a esigenze differenti ... motori.ilmessaggero.it Aprono gli ordini della Jeep Compass negli allestimenti Business e SummitSi amplia la gamma della nuova generazione di Jeep Compass, ora che il costruttore americano di casa Stellantis ha aperto gli ordini per i nuovi ... clubalfa.it Volkswagen Tiguan o Jeep Compass La sfida al cuore del mercato Gamma motori articolata, interni tecnologici e due filosofie ben distinte: la tedesca punta sulla solidità di sempre, l’americana rilancia con un’offerta elettrificata completa. #volkswagentiguan - facebook.com facebook