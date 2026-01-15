Jeep apre gli showroom e punta sulla nuova compass

Jeep apre gli showroom italiani nei fine settimana di aprile per presentare la Nuova Compass. L'iniziativa mira a offrire ai clienti l’opportunità di conoscere da vicino il nuovo SUV e approfondire l’offerta del marchio. Questa apertura si inserisce in un contesto di crescita commerciale per Jeep, che continua a rafforzare la propria presenza nel segmento dei SUV in Italia.

TORINO (ITALPRESS) – Jeep apre le porte dei suoi showroom in tutta Italia nei fine settimana di sabato 17 e domenica 18 e di nuovo sabato 24 e domenica 25 per presentare al pubblico la Nuova Compass e rispondere all’interesse crescente degli automobilisti italiani verso la gamma di SUV del marchio, che ha appena archiviato un 2025 particolarmente positivo sotto il profilo commerciale. A trainare i risultati è stata ancora una volta Jeep Avenger, che si è confermata il SUV più venduto d’Italia e il terzo modello più venduto in assoluto considerando ogni segmento e ogni tipologia di alimentazione, un risultato che ha contribuito a rafforzare il posizionamento del brand nella top ten del mercato domestico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

