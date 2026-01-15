Jeep apre gli showroom e punta sulla nuova compass
Jeep apre gli showroom italiani nei fine settimana di aprile per presentare la Nuova Compass. L'iniziativa mira a offrire ai clienti l’opportunità di conoscere da vicino il nuovo SUV e approfondire l’offerta del marchio. Questa apertura si inserisce in un contesto di crescita commerciale per Jeep, che continua a rafforzare la propria presenza nel segmento dei SUV in Italia.
TORINO (ITALPRESS) – Jeep apre le porte dei suoi showroom in tutta Italia nei fine settimana di sabato 17 e domenica 18 e di nuovo sabato 24 e domenica 25 per presentare al pubblico la Nuova Compass e rispondere all’interesse crescente degli automobilisti italiani verso la gamma di SUV del marchio, che ha appena archiviato un 2025 particolarmente positivo sotto il profilo commerciale. A trainare i risultati è stata ancora una volta Jeep Avenger, che si è confermata il SUV più venduto d’Italia e il terzo modello più venduto in assoluto considerando ogni segmento e ogni tipologia di alimentazione, un risultato che ha contribuito a rafforzare il posizionamento del brand nella top ten del mercato domestico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Nuova Jeep Compass, versatilità totale e tecnologia avanzata
Leggi anche: Jeep Compass: avviata a Melfi la produzione della nuova generazione
Jeep apre gli showroom e punta sulla nuova compass - Jeep apre le porte dei suoi showroom in tutta Italia nei fine settimana di sabato 17 e domenica 18 e di nuovo sabato 24 ... msn.com
Jeep apre gli showroom, arriva la Compass della maturità - Scopri la Nuova Jeep Compass: design iconico, motorizzazioni ibride ed elettriche, comfort da SUV moderno e autentiche capacità off- msn.com
Nuova Jeep Compass 2026: debutto in Italia e porte aperte, ecco quanto costa - Nuova Jeep Compass con rate da 249 euro al mese e gamma ibrida o elettrica fino a 650 km di autonomia. affaritaliani.it
In Arrivo: NUOVA JEEP COMPASS
Riprogrammazione Telecomando Jeep Cherokee Milano | La Casa della Chiave "Se il telecomando della tua Jeep Cherokee ha smesso di funzionare, risponde solo da vicino, non apre più le porte oppure l’auto non parte nonostante la chiave sembri a post - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.