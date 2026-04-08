Jasmin Repesa si presenta a Napoli | Siamo sfiduciati bisogna ripartire dalle cose semplici

Oggi a Napoli si è svolta la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della squadra locale. L'evento si è tenuto alle 13:30 nella sala stampa dell’Alcott Arena, con il coach croato che ha parlato ai giornalisti e ai tifosi presenti. Repesa ha commentato la situazione attuale, sottolineando la necessità di ripartire dalle cose semplici, e ha espresso il suo stato d’animo riguardo ai recenti sviluppi della squadra.

Jasmin Repesa si presenta ufficialmente a Napoli e ai napoletani. Oggi alle 13:30, nella sala stampa dell’Alcott Arena, si è tenuta infatti la conferenza stampa di presentazione ufficiale del coach croato. Repesa arriva dopo l’esonero di coach Alessandro Magro e a pochissimi giorni dalla sfida decisiva in chiave salvezza contro la Nutribullet Treviso, reduce da tre vittorie di fila e solo due vittorie distante dalla Guerri Napoli. In apertura, il coach ha parlato della chiamata a cinque giornate dalla fine e della situazione ereditata: “ Approfitto per salutare tutti. Speriamo di trovare la strada giusta per questa squadra che in questo momento non è al livello a cui vogliamo vederla. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Jasmin Repesa si presenta a Napoli: “Siamo sfiduciati, bisogna ripartire dalle cose semplici” Jasmin Repesa è il nuovo allenatore della Guerri NapoliJasmin Repesa è il nuovo head coach della Guerri Napoli dopo l’esonero di Alessandro Magro. Leggi anche: Basket: Jasmin Repesa di nuovo in panchina, sostituisce Alessandro Magro a Napoli Temi più discussi: Guerri Napoli Basket, arriva un super coach in panchina: Jasmin Repesa; Guerri Napoli: Jasmin Repesa è il nuovo allenatore; Basket: Jasmin Repesa di nuovo in panchina, sostituisce Alessandro Magro a Napoli; Presentazione del nuovo coach del Napoli Basket Jasmin Repesa (foto M.Parisi/NT). Jasmin Repesa: «Ho provato di tutto per non venire subito, ma a Napoli c'è un progetto serio e ambizioso»Speriamo insieme di trovare una strada giusta per la squadra, che in questo momento non è al livello di come vogliamo vederla. Inizia così la conferenza stampa ... pianetabasket.com Napoli Basket, Repesa si presenta: Non volevo ritirarmi senza allenare qui! Per salvarsi bisogna ritrovare due cose. Rientra Mitrou-Long con TrevisoUn piacere rivedervi di nuovo, speriamo di trovare la strada giusta che sia al livello della squadra. Sorride Jasmin Repesa, nuovo nuovo Head Coach della Guerri Napoli. In sala all'ALCOTT Arena lo s ... msn.com Stile TV. . Napoli Basket, arriva il tecnico pluridecorato Jasmin Repesa - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook Bentornato in Serie A, Jasmin Repesa Guarda la puntata speciale di Basketball & Conversations dedicata allo Scudetto della Fortitudo nel 2005 presented by CLIMAMIO Disponibile su sito e app LBA bit.ly/Speciale_Forti… #TuttoUnAltroSport x.com