La squadra di pallacanestro ha annunciato il cambio in panchina, con Jasmin Repesa che prende il comando dopo l'esonero del precedente allenatore. Repesa, noto per aver vinto diversi titoli nazionali con altre squadre, assume il ruolo di head coach per guidare la formazione nelle prossime partite. La decisione arriva in un momento delicato della stagione, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e dare nuova energia alla squadra.

Jasmin Repesa è il nuovo head coach della Guerri Napoli dopo l’esonero di Alessandro Magro. Per dare una scossa all’ambiente, la dirigenza si affida a un “sergente di ferro” con un palmarès di scudetti storici vinti a Bologna e Milano. A pesare oggi è però soprattutto il suo passato recentissimo. Repesa torna in panchina dopo la burrascosa rottura con la Trapani Shark dello scorso dicembre. Un’esperienza naufragata non per demeriti sportivi, ma per un totale collasso istituzionale. Il croato rassegnò le dimissioni denunciando “comportamenti non professionali” e mancanze societarie. Una fuga tempestiva: poche settimane dopo, il club siciliano è stato radiato dal campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Jasmin Repesa è il nuovo allenatore della Guerri Napoli

Napoli basket, esonerato coach Magro: Repesa nuovo allenatoreIl Napoli Basket ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di Head Coach della prima squadra Alessandro Magro.

Guerri Napoli-Reyer Venezia: orari e diretta tv della partitaLa partita in programma domenica 8 febbraio 2026 alle 16:00, trasmessa su LBATV, mette a confronto Guerri Napoli e Umana Reyer Venezia dopo il turno...

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Fermi tutti. Jasmin Repesa, Signori. Jasmin Repesa è il nuovo Coach di Napoli. E si fermato gli orologi. McBlu76 facebook