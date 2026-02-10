Jutta Leerdam, campionessa olimpica olandese, ha fatto il suo debutto ai Giochi di Milano Cortina 2026 vincendo l’oro nei 1000 metri con record olimpico. La pattinatrice, soprannominata “la regina del ghiaccio”, ha emozionato il pubblico con la sua velocità e il suo sorriso. Ora si prepara ad affrontare anche Jake Paul, il famoso pugile e influencer, che sta attirando l’attenzione con il suo ingresso nel mondo dello sport olimpico.

L’hanno già ribattezzata “la regina del ghiaccio”: Jutta Leerdam, pattinatrice olandese, ha conquistato i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 vincendo una medaglia d’oro con record olimpico nei 1000 metri e stregando il pubblico con il suo talento e la sua bellezza. Jutta Leerdam e Jake Paul, amore social. Il trionfo è arrivato lunedì sera. All’arrivo, quando sul tabellone è comparso il verde accanto al suo nome, Leerdam è scoppiata in lacrime. Sugli spalti del Milano Speed Skating Stadium c’era anche Jake Paul, pugile e youtuber tra i più seguiti al mondo, che non ha nascosto l’emozione durante la premiazione scoppiando a sua volta a piangere. 🔗 Leggi su Amica.it

Jutta Leerdam, la campionessa olimpica che ha conquistato Milano e Jake Paul

Jutta Leerdam conquista l’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, stabilendo anche il nuovo record olimpico nei 1000 metri.

Jutta Leerdam si prende l’oro nei 1000 metri a Milano Cortina e non trattiene le lacrime, mentre Jake Paul assiste in tribuna e si lascia andare a un crollo emotivo.

Jutta Leerdam won the women's 1,000m speed skating Gold at Milan Winter Olympics as Jake Paul Crying

Argomenti discussi: Olympic Breakfast - Episodio 4: Jutta Leerdam, la valigia della diva; Jutta Leerdam alle Olimpiadi è già un caso: Vive da milionaria. Il suo comportamento è orribile; Jutta Leerdam nella storia: oro e record Olimpico nei 1000m di pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026; Jutta Leerdam, oro e record olimpico a Milano Cortina. Il fidanzato Jake Paul piange in tribuna - Video.

