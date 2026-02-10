Jutta Leerdam, campionessa olimpica di short track, fa parlare di sé anche fuori dalla pista. Recentemente, si è mostrata come testimonial di grandi marchi, attirando l’attenzione come Kim Kardashian. La sua vita privata si arricchisce di una relazione con Jake Paul, mentre il suo stile deciso e il trucco riconoscibile sono diventati il suo marchio di fabbrica. La giovane atleta, laureata in marketing, sa come sfruttare al massimo la sua popolarità per costruire un’immagine forte e riconoscibile.

La Milano Speed Skating Arena ha incoronato Jutta Leerdam. La pattinatrice olandese ha conquistato l'oro nei 1.000 metri femminili con una prestazione da manuale, fermando il cronometro a 1:12.31 e stabilendo il nuovo record olimpico. Un trionfo atteso, che segna la consacrazione definitiva di un'atleta unica nel panorama dello sport invernale: campionessa sul ghiaccio, fenomeno sui social media e icona di stile che ha trasformato il pattinaggio di velocità in un brand milionario., Non c'è stato nulla da fare per le avversarie: la favoritissima Leerdam ha superato nell'ultima batteria la compagna di squadra Femke Kok, che si è dovuta accontentare dell'argento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Jutta Leerdam, non solo oro olimpico: testimonial come Kim Kardashian e fidanzata con Jake Paul

Jake Paul si commuove fino alle lacrime dopo aver visto la fidanzata vincere l'oro nelle gare di speed skating alle Olimpiadi.

Jutta Leerdam conquista l'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, stabilendo anche il nuovo record olimpico nei 1000 metri.

