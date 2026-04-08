Durante un intervento televisivo, Iva Zanicchi ha dichiarato di aver inventato una frase a Verissimo con l’obiettivo di scandalizzare la conduttrice. La cantante, nota anche per la sua partecipazione a programmi di ballo, ha spesso suscitato reazioni divertite tra il pubblico. Questa volta, però, la sua affermazione non riguarda una battuta, ma una storia inventata per provocare una reazione.

Chi l’ha vista a Ballando con le Stelle già lo sa: ad Iva Zanicchi piace far ridere. Questa volta, tuttavia, non si tratta di una barzelletta. In cerca della risata facile, la cantante – ospite a Verissimo domenica scorsa – ha fatto credere a Silvia Toffanin di essere alle prese con “ un uomo vecchio che mi corteggia “. Se è vero che c’è un vecchio che mi corteggia, come ho raccontato a ‘Verissimo’? La verità è che per amore di battuta io dico qualunque cosa, ammiratori ne ho ma non c’è nessuno in particolare ha confessato Iva a Un Giorno da Pecora, durante una chiacchierata con i conduttori Giorgio Lauro e Nancy Brilli, in riferimento all’intervista rilasciata nel dì pasquale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Iva Zanicchi: “Me lo sono inventato a Verissimo per scandalizzare la Toffanin”

Verissimo, il racconto hot di Iva Zanicchi: “Ecco cosa faccio”. Silvia Toffanin in imbarazzo: “Me ne vado”Katia Ricciarelli ha festeggiato gli 80 anni a Verissimo, accompagnata dall’amica e collega Iva Zanicchi.

Verissimo, Iva Zanicchi a Katia Ricciarelli: “Faccio sogni erotici”. Silvia Toffanin in imbarazzo: “Me ne vado”Katia Ricciarelli ha festeggiato i suoi 80 anni a Verissimo insieme a Iva Zanicchi.

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