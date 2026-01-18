Verissimo il racconto hot di Iva Zanicchi | Ecco cosa faccio Silvia Toffanin in imbarazzo | Me ne vado

Durante un episodio di Verissimo, Iva Zanicchi ha condiviso un racconto personale, suscitando reazioni di Silvia Toffanin. Nel frattempo, Katia Ricciarelli ha celebrato i suoi 80 anni in compagnia di Iva Zanicchi, sottolineando l’affetto e l’amicizia tra le due artiste. Un appuntamento che ha attirato l’attenzione del pubblico per i momenti di convivialità e le emozioni vissute sul palco.

Katia Ricciarelli ha festeggiato gli 80 anni a Verissimo, accompagnata dall’amica e collega Iva Zanicchi. L’intervista ha affrontato temi leggeri e personali, tra ricordi, risate e un pizzico di imbarazzo per la conduttrice Silvia Toffanin. Le due cantanti hanno mostrato la loro complicità, tra scherzi sull’ amore e confidenze intime. Il racconto di Iva Zanicchi. Durante la trasmissione, Zanicchi ha chiesto alla festeggiata: “Hai un uomo che ti corteggia?”. La risposta di Ricciarelli è stata negativa, ma l’amica non si è fatta sfuggire l’occasione per scherzare: “Peccato, perché fare l’ amore fa tanto bene”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Durante l’ultima puntata di Verissimo, Katia Ricciarelli e Iva Zanicchi hanno condiviso ricordi e aneddoti, tra cui discussioni su amore e sogni. Le due artiste, festeggiando gli 80 anni della Ricciarelli, hanno coinvolto il pubblico con conversazioni sincere e spontanee, che hanno anche provocato qualche imbarazzo alla conduttrice Silvia Toffanin. Un momento di intimità e allegria che ha arricchito l’intervista senza eccessi o sensazionalismi.

