Bonucci e Buffon in Nazionale con Gattuso quali sono i loro ruoli nello staff dell'Italia

Gennaro Gattuso ricopre il ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Tra i membri dello staff figurano anche i ex calciatori Leonardo Bonucci e Gianluigi Buffon, che sono presenti con ruoli di supporto. Gattuso ha il compito di guidare la squadra nel tentativo di qualificarsi ai prossimi Mondiali.

Gennaro Gattuso è il CT dell'Italia, ed è l'uomo che cercherà di portare la Nazionale nuovamente ai Mondiali. Bonucci fa parte del suo staff tecnico, mentre Buffon è il capo delegazione azzurro ed è materialmente l'uomo che ha scelto Gattuso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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