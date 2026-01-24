Una dottoressa sugli sci l’Olimpiade di Annalisa | sarà nello staff di Cortina Sono emozionatissima

Una dottoressa di Pesaro farà parte dello staff medico delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che si terranno nel febbraio 2026. La sua presenza rappresenta un importante contributo per garantire la sicurezza e il supporto sanitario agli atleti e ai partecipanti dell’evento. Annalisa, appassionata di sci, ha espresso grande emozione per questa opportunità, che segna un traguardo significativo nella sua carriera professionale.

Pesaro, 24 gennaio 2026 – Una dottoressa pesarese nello staff medico delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Si tratta di Annalisa Silvestri, anestesista e medico di rianimazione, nonché coordinatrice trapianti dell’Ospedale San Salvatore di Pesaro, che dopo essersi candidata mesi fa al bando per partecipare come medico alle Olimpiadi invernali, è stata selezionata tra numerosissimi aspiranti al ruolo. Annalisa: “Sono emozionatissima”. “Sono davvero emozionatissima per questa notizia – dice la dottoressa Silvestri –. Mi hanno comunicato che sono stata selezionata come medico rianimatore per il Super G maschile di sci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

