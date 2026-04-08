Italia ancora divisa in due dalla frana in Molise

Un tratto della linea adriatica in Italia è stato interrotto a causa di una frana a Petacciato, in Molise. La frana ha causato deformazioni sui binari, portando alla sospensione del traffico ferroviario. L’autostrada nella zona è stata chiusa al traffico veicolare, creando disagi e limitando i collegamenti tra le regioni. Nessuna persona è rimasta coinvolta direttamente nell’incidente.

Italia divisa in due per la frana di Petacciato, in Molise. Binari deformati, treni fermi sulla linea adriatica e chiusura dell’autostrada. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Italia ancora divisa in due dalla frana in Molise Frana di Petacciato, caos sulla linea ferroviaria adriatica in Molise. Il geologo: “Italia divisa in due”Il riattivarsi della frana di Petacciato ha creato il caos dei trasporti dei treni in Molise. Leggi anche: Molise, la frana più grande d’Europa spacca l’Italia in due Italia ancora divisa in due dalla frana in Molise Temi più discussi: L’Italia resta ancora senza Mondiale: fatali i rigori in Bosnia; Disastro Italia, ancora fuori dai Mondiali per la terza volta consecutiva; Dramma Italia: da Ventura a Gattuso, un altro disastro. Siamo ancora fuori dai Mondiali; Incubo-Italia: ancora fuori dal Mondiale. Italia divisa in due sulla dorsale adriatica: interrotta l'A14, fermi i treni VIDEOLa storica frana in Molise, la più grande d'Europa, ha ricominciato a muoversi e divide in due l'Italia lungo la dorsale adriatica: chiuse l'autostrada A14 tra Vasto Sud ... ilgazzettino.it Molise franato, Italia divisa in due. E finché la terra si muove si può solo aspettareNicola Sciarra, il geologo incaricato dalla Protezione Civile per il sopralluogo spiega perché finché la frana è in movimento non si ... huffingtonpost.it Ci sono diversi leader europei - dall’Italia alla Spagna, la Germania e la Danimarca - ma anche il britannico Starmer e il canadese Carney - facebook.com facebook Molise franato, Italia divisa in due. E finché la terra si muove si può solo aspettare x.com