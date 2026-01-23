Zen attività sportive al Velodromo per gli studenti della scuola Falcone | c' è l' accordo con il Comune

Gli studenti della scuola Falcone dello Zen avranno la possibilità di praticare attività sportive al Velodromo durante le ore mattutine, grazie a un nuovo accordo con il Comune. Questa iniziativa mira a promuovere la salute e il benessere tra i giovani, offrendo loro un’opportunità di svolgere attività fisica in un impianto dedicato. La collaborazione rafforza l’impegno per l’educazione e la promozione dello sport tra gli studenti della zona.

Gli studenti della scuola Falcone dello Zen potranno svolgere nelle ore mattutine le attività sportive al Velodromo. Lo prevede un accordo con il Comune, che darà ai ragazzi l'opportunità di allenarsi una struttura moderna e funzionale come il Velodromo, recentemente ristrutturata, dove gioca.

