Studenti alla Camera dei Deputati Le istituzioni romane viste da vicino

Una delegazione di studenti dell’Istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana ha visitato la Camera dei Deputati durante una giornata dedicata alle istituzioni romane. Le classi 5G e 5F Agrario, insieme alla 4L Turistico, hanno partecipato a un tour ufficiale all’interno dell’edificio, approfondendo così la conoscenza diretta del luogo e delle sue funzioni. La visita si è svolta in un contesto di incontro tra studenti e rappresentanti istituzionali.

Giornata istituzionale e culturale a Roma per una delegazione dell'Iitituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana, composta dalle classi 5G e 5F Agrario e 4L Turistico, con una visita ufficiale alla Camera dei Deputati. L'iniziativa è stata resa possibile grazie all'invito dell'onorevole Stefano Vaccari, segretario d'Aula, e al lavoro organizzativo del suo capo di gabinetto, dottor Marco Ciarafoni, che hanno garantito un'accoglienza particolarmente attenta e cordiale. Gli studenti e i docenti accompagnatori hanno visitato alcuni degli spazi più rappresentativi di Montecitorio – la Sala Aldo Moro, il Transatlantico e la Sala della Regina – fino a raggiungere l'Aula parlamentare, dove hanno assistito alla commemorazione di Ileana Argentin.