Israele non rispetterà il cessate il fuoco in Libano

Il presidente degli Stati Uniti ha avuto conversazioni con il primo ministro israeliano e con il feldmaresciallo pakistano per discutere di un possibile cessate il fuoco di due settimane con l'Iran. Nel frattempo, fonti ufficiali israeliane hanno dichiarato che il paese non rispetterà l’accordo di stop alle ostilità in Libano. La situazione rimane tesa e al centro di molte tensioni tra le parti coinvolte.

Il presidente Donald Trump ha parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e con il feldmaresciallo pakistano Asim Munir per finalizzare un cessate il fuoco di due settimane con l'Iran. Il Pakistan ha svolto un ruolo chiave come intermediario nei colloqui, con l'Iran che ha. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Libano, la guerra invisibile di Israele: “A gennaio 87 attacchi aerei, record dalla firma del cessate il fuoco nel 2024” Israele sta sabotando la seconda fase del cessate il fuoco a GazaA poche ore dall’annuncio, tutte le principali fazioni palestinesi, comprese Fatah e Hamas, hanno accolto con favore la formazione del comitato... Israele entra con le truppe in Libano Temi più discussi: Iran, a Teheran proteste di cittadini e medici contro i continui attacchi americani; L'Iran avverte: Ritorsione molto più devastante se Usa e Israele continuano a colpire obiettivi civili; Teheran respinge la proposta di tregua Usa: Continueremo la guerra. Israele attacca un sito petrolchimico iraniano; Trump avverte che un’intera civiltà morirà stanotte se non verrà raggiunto un accordo con l’Iran. Gli attacchi di Israele nella Striscia di Gaza continuano nonostante il cessate il fuocoAlmeno dieci persone palestinesi sono state uccise in un attacco aereo israeliano nella Striscia di Gaza, vicino a una scuola a est del campo profughi di Maghazi e in una zona abitata per lo più da pe ... ilpost.it Perché Israele attacca ora? Tutte le ragioni della guerra all'IranLa tensione in Medio Oriente ha raggiunto un punto di non ritorno dopo gli attacchi Usa-Israele e la risposta iraniana. Meir Javendafar, analista irano-israeliano analizza i motivi dell'offensiva cont ... it.euronews.com Per Israele Teheran resterà ancora un nemico da attaccare e depotenziare x.com La tregua include anche Israele e ha effetto anche per il Libano e altrove. Da venerdì 10 aprile i colloqui a Islamabad in Pakistan - facebook.com facebook