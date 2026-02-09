Israele sta sabotando la seconda fase del cessate il fuoco a Gaza. Il governo israeliano fa di tutto per rendere ingovernabile la Striscia, cercando di mostrare che l’unico modo per gestire la situazione è con un controllo militare continuo. Le tensioni aumentano e le operazioni militari si intensificano, mentre la popolazione civile si trova nel mezzo di questa escalation.

A poche ore dall’annuncio, tutte le principali fazioni palestinesi, comprese Fatah e Hamas, hanno accolto con favore la formazione del comitato nazionale. Ne fanno parte molte personalità note e rispettate, e la loro nomina ha rapidamente ottenuto il consenso popolare. Il commissario per la salute, il medico Aed Yaghi, è un attivista civico di lungo corso ed è stato a capo della Palestinian medical relief society di Gaza. Ayed Abu Ramadan, commissario per il commercio e l’industria, è stato presidente della camera di commercio di Gaza e si è vigorosamente opposto alla politica israeliana di sostegno alle bande criminali nella Striscia. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Israele sta sabotando la seconda fase del cessate il fuoco a Gaza

Approfondimenti su Israele Gaza

A Gaza, gli sfollati devono affrontare l'inverno con temperature basse, piogge e venti forti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Come Netanyahu sta sabotando la seconda fase del cessate il fuoco a Gaza

Ultime notizie su Israele Gaza

Argomenti discussi: Israele sta sabotando la seconda fase del cessate il fuoco a Gaza; Trump e la pistola di ?echov: fuoco USA contro il drone di Teheran. Provocazioni iraniane in mare aperto: ricostruzione e retroscena. Preparativi di guerra inquietanti in Israele, appelli a una nuova sommossa in Iran e un sabotaggio nel cuore d'Europa.

Antisemitismo Maga. La Heritage difende Tucker Carlson: Israele sta perdendo anche i RepubblicaniLa corrente antisemita della destra americana, a lungo minoritaria e che fa oggi capo a influencer come Candace Owens, Nick Fuentes, Tucker Carlson, Steve Bannon e altri, è in via di sdoganamento. ilfoglio.it

Droni Usa per la tregua, 'Israele usa milizie anti-Hamas'Gli Stati Uniti non vogliono rischiare una nuova crisi del cessate il fuoco a Gaza come quella degli scontri di Rafah della scorsa settimana. Così, accanto al lavoro del comitato Cmcc istituito nel ... ansa.it

Fischi agli atleti di Israele durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina facebook