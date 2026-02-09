Israele sta sabotando la seconda fase del cessate il fuoco a Gaza

Da internazionale.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele sta sabotando la seconda fase del cessate il fuoco a Gaza. Il governo israeliano fa di tutto per rendere ingovernabile la Striscia, cercando di mostrare che l’unico modo per gestire la situazione è con un controllo militare continuo. Le tensioni aumentano e le operazioni militari si intensificano, mentre la popolazione civile si trova nel mezzo di questa escalation.

A poche ore dall’annuncio, tutte le principali fazioni palestinesi, comprese Fatah e Hamas, hanno accolto con favore la formazione del comitato nazionale. Ne fanno parte molte personalità note e rispettate, e la loro nomina ha rapidamente ottenuto il consenso popolare. Il commissario per la salute, il medico Aed Yaghi, è un attivista civico di lungo corso ed è stato a capo della Palestinian medical relief society di Gaza. Ayed Abu Ramadan, commissario per il commercio e l’industria, è stato presidente della camera di commercio di Gaza e si è vigorosamente opposto alla politica israeliana di sostegno alle bande criminali nella Striscia. 🔗 Leggi su Internazionale.it

israele sta sabotando la seconda fase del cessate il fuoco a gaza

© Internazionale.it - Israele sta sabotando la seconda fase del cessate il fuoco a Gaza

Approfondimenti su Israele Gaza

Gaza, gli sfollati affrontano l'inverno aspettando la seconda fase del cessate il fuoco

A Gaza, gli sfollati devono affrontare l'inverno con temperature basse, piogge e venti forti.

Tregua Israele-Hamas in stallo: i mediatori arabi accusano Netanyahu di non volere trattare la seconda fase del cessate il fuoco

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Come Netanyahu sta sabotando la seconda fase del cessate il fuoco a Gaza

Video Come Netanyahu sta sabotando la seconda fase del cessate il fuoco a Gaza

Ultime notizie su Israele Gaza

Argomenti discussi: Israele sta sabotando la seconda fase del cessate il fuoco a Gaza; Trump e la pistola di ?echov: fuoco USA contro il drone di Teheran. Provocazioni iraniane in mare aperto: ricostruzione e retroscena. Preparativi di guerra inquietanti in Israele, appelli a una nuova sommossa in Iran e un sabotaggio nel cuore d'Europa.

Antisemitismo Maga. La Heritage difende Tucker Carlson: Israele sta perdendo anche i RepubblicaniLa corrente antisemita della destra americana, a lungo minoritaria e che fa oggi capo a influencer come Candace Owens, Nick Fuentes, Tucker Carlson, Steve Bannon e altri, è in via di sdoganamento. ilfoglio.it

Droni Usa per la tregua, 'Israele usa milizie anti-Hamas'Gli Stati Uniti non vogliono rischiare una nuova crisi del cessate il fuoco a Gaza come quella degli scontri di Rafah della scorsa settimana. Così, accanto al lavoro del comitato Cmcc istituito nel ... ansa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.