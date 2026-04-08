Israele ha condotto nuovi raid aerei nel Libano, rafforzando le operazioni militari contro Hezbollah. Nel frattempo, l'Iran ha rilasciato un ultimatum che potrebbe influenzare gli sviluppi in regione. La tregua di due settimane, raggiunta tra Stati Uniti e Iran, rimane fragile e in bilico. La situazione rimane tesa, con le attività militari israeliane che continuano a creare tensioni tra le parti coinvolte.

La campagna militare di Israele contro Hezbollah in Libano non si ferma, ma anzi si intensifica, e mette a rischio la tregua di due settimane faticosamente raggiunta nella notte tra Usa e Iran. Fin dall'annuncio, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha sostenuto che l'accordo per un cessate il fuoco con Teheran non includeva il Paese dei Cedri che l'Idf avrebbe continuato a bombardare. E dalle parole è passato ai fatti: contro Beirut e in particolare il quartiere meridionale di Dahieh, tradizionale roccaforte del gruppo sciita filo-iraniano, le forze armate israeliane hanno lanciato l'attacco più violento dall'inizio della guerra contro il Libano, il 2 marzo scorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Israele bombarda il Libano e l'Iran dà l'ultimatum che mette tutto in discussione. La fragile tregua

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