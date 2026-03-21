Missili iraniani colpiscono Israele, alcuni Paesi arabi e la base americana di Diego Garcia. Gli Stati Uniti e Israele hanno risposto con attacchi aerei contro obiettivi a Teheran e il sito nucleare di Natanz. Nel frattempo, i Paesi europei osservano la situazione senza interventi diretti e l’Italia si prepara con navi per la regione di Hormuz, anche se al momento non si muove.

La guerra in Medio Oriente ha raggiunto un momento in cui nessuno può mostrare segni di cedimento all’avversario. L’Iran ha visto decimare i propri vertici politico-militari e ridurre di molto la propria capacità missilistica, ma ha lanciato una nuova ondata di attacchi contro Israele e Paesi del Golfo. Alcuni vettori sono stati indirizzati anche verso la base Usa Diego Garcia, situata nell’Oceano Indiano. Gli Stati Uniti sono in estrema difficoltà, per motivi interni e perché si stanno impantanando in una guerra che non volevano. E chiedono velatamente supporto, non soldati, a noi satelliti europei. Italia inclusa. Nuova ondata di attacchi... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Missili Iran su Israele, Paesi arabi e base Usa Diego Garcia: Italia pronta con navi per Hormuz ma non ora

Articoli correlati

Iran, attacco a sorpresa: missili contro base Diego Garcia(Adnkronos) - L'Iran lancia due missili contro la base anglo-americana di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano, a circa 4000 km.

Israele e Usa attaccano l’Iran: «201 morti e 747 feriti». Teheran risponde con missili su Israele e Paesi del GolfoStati Uniti e Israele hanno lanciato dalle prime ore di sabato 28 febbraio un attacco militare contro l’Iran, che entrambi i Paesi definiscono...

Altri aggiornamenti su Missili Iran

Temi più discussi: Lo scudo anti missile di Israele sotto pressione per gli attacchi di Hezbollah e Iran; Fact-checking: l'impatto degli attacchi Usa-Israele sulle capacità militari dell'Iran; Missili iraniani su Gerusalemme. Il debutto di Khamenei. A Erbil morto un militare francese; Israele: L'Iran lancia missili su Gerusalemme, ma il Ministero posta un video di febbraio.

Iran, nella notte missili verso base militare Usa nell’Oceano Indiano. Attacchi israeliani contro impianto nucleare di NatanzL'impianto nucleare di Natanz, in Iran. (AP Photo/Hasan Sarbakhshian, File) Notte di missili iraniani ... msn.com

Guerra Iran, nuovi attacchi contro Israele, Arabia e Kuwait. Teheran lancia due missili contro l'isola Diego Garcia: obiettivo fallitoGuerra in Iran, tutte le notizie in tempo di reale di oggi 21 marzo: nuova ondata di attacchi contro Arabia, Kuwait, Israele ed Emirati. ilmattino.it

Missili verso Diego Garcia: perché l'Iran punta all’atollo chiave degli Stati Uniti facebook

L'Iran ha lanciato due missili contro l'isola di Diego Garcia, base militare congiunta anglo-americana nell’Oceano Indiano, a 4mila km dalla Repubblica Islamica. Una carta di Limes sul senso strategico dell'isola per la proiezione di potenza Usa x.com