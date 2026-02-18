Discarica abusiva a Sferracavallo con un giro da 70 tonnellate di rifiuti | smantellata banda 7 misure cautelari

La guardia costiera di Palermo ha smantellato una banda responsabile di una discarica abusiva a Sferracavallo, dove sono stati sequestrati circa 70 tonnellate di rifiuti. La causa dell’operazione è il traffico illecito di rifiuti che si era sviluppato in quella zona, compromettendo l’ambiente marino e terrestre. La polizia ha eseguito sette misure cautelari su disposizione della Dda di Palermo, coinvolgendo persone ritenute promotrici dell’attività illecita. L’indagine ha portato alla scoperta di un giro di rifiuti gestito da una rete di soggetti vicini alla criminalità locale.

Operazione della guardia costiera di Palermo contro il traffico illecito di rifiuti. Su disposizione della Dda di Palermo, il Nucleo operativo di polizia ambientale ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di sette persone, ritenute coinvolte in un’organizzazione attiva nella gestione e nello smaltimento illegale di rifiuti, anche pericolosi. Il provvedimento, emesso dal gip su richiesta della Procura della Repubblica, arriva al termine di un’articolata attività investigativa avviata nel febbraio 2024. “Le indagini - dicono dalla guardia costiera - hanno consentito di raccogliere gravi indizi di reato a carico degli indagati.🔗 Leggi su Palermotoday.it

