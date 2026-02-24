Barcellona Pozzo di Gotto la città che resiste tra conti fragili e sfida elettorale

Dal dissesto del 2018 ai fondi Pnrr ancora in gran parte bloccati, si affrontano anni decisivi tra risanamento incompleto e un'economia locale che reagisce nonostante le difficoltà dell'ente pubblico Barcellona Pozzo di Gotto è una città di 40mila abitanti, un commercio diffuso, artigiani che non mollano, imprese che tengono in piedi un'economia solida. La società civile corre, mentre il Comune inciampa da anni in una contabilità che ha trasformato i residui attivi in un atto di fede e la riscossione in un optional. I numeri, purtroppo, non si raccontano: si presentano. Dal 2018 la città del Longano ha attraversato una lunga fase di instabilità, segnata da difficoltà finanziarie e criticità idrogeologiche che hanno progressivamente eroso la capacità amministrativa dell'ente.