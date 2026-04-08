Un uomo di 25 anni è stato arrestato sull'isola di Ischia con l'accusa di aver aggredito la compagna e il loro neonato di appena nove giorni. La vittima, dopo aver subito maltrattamenti protratti nel tempo, ha deciso di denunciare quanto accaduto. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto in seguito alla segnalazione ricevuta. La donna ha fornito dettagli sugli episodi di violenza che si sono verificati nel corso degli ultimi anni.

Ischia: un uomo di 25 anni arrestato per aver aggredito la compagna e il figlio di soli 9 giorni. La vittima ha denunciato dopo anni di maltrattamenti silenziosi. Un terribile episodio di cronaca ha scosso la tranquillità di Ischia, dove un uomo di 25 anni è stato tratto in arresto dai Carabinieri con l'accusa di aver aggredito brutalmente la propria convivente. La vittima, una ragazza di soli 23 anni, è stata colpita con pugni e morsi mentre stringeva tra le braccia il figlio di appena nove giorni. L'aggressione, scaturita stando alle prime ricostruzioni da un raptus di gelosia alimentato dall'abuso di alcol, ha costretto la giovane a una fuga disperata per mettere in salvo se stessa e il piccolo, cercando rifugio in una confraternita situata nelle vicinanze della loro abitazione. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ischia: arrestato un 25enne per la violenta aggressione alla compagna e al neonato

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