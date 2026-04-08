Una giovane madre di 23 anni è stata aggredita dal compagno mentre teneva in braccio il suo neonato di appena nove giorni. L'episodio si è verificato davanti al bambino, coinvolgendo una scena di violenza domestica. I dettagli specifici sull'aggressione e le circostanze dell'evento non sono stati resi noti. La donna ha riportato ferite che richiedono cure mediche. La vicenda è al centro dell'attenzione delle autorità locali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violenza domestica davanti a un bambino di pochi giorni. Una donna di 23 anni è stata vittima di una brutale aggressione da parte del compagno mentre teneva in braccio il figlio di appena nove giorni. L’episodio è avvenuto a Ischia, dove i Carabinieri sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto arrivata al 112. L’uomo, un 25enne, è stato arrestato e si trova ora in attesa di giudizio, mentre gli investigatori stanno approfondendo l’intero quadro di presunti maltrattamenti. L’aggressione durante una lite. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, in stato di alterazione dovuto all’alcol, avrebbe dato origine a una lite durante la cena. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ischia, giovane madre aggredita dal compagno mentre tiene in braccio il neonato

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Ischia, aggredita dal marito con il bimbo di 9 giorni in braccio: arrestato 25enneI carabinieri di Ischia, allertati da una donna, sono intervenuti a causa di un'aggressione.

Ischia, aggredisce con morsi e pugni la compagna con figlio in braccio: 25enne arrestatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Ischia, aggredisce con morsi e pugni la compagna con figlio in braccio: 25enne arrestato ... tg24.sky.it

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