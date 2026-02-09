25enne di Librizzi fa vivere un inferno domestico alla compagna arrestato | cosa hanno rivelato le indagini

Un giovane di 25 anni di Librizzi è finito in manette dopo aver maltrattato la sua ex compagna a Patti. Le indagini hanno portato all’arresto, seguito dalla denuncia della donna. La vicenda ha scosso la comunità locale, che ora si interroga su come siano potuti arrivare a tanto.

Fermato un venticinquenne di Librizzi con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex compagna convivente. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Polizia di Stato su ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Patti (Messina), a seguito di una richiesta della Procura della Repubblica. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dopo che la vittima ha denunciato recenti minacce e una lunga serie di episodi di violenza psicologica e fisica. Le indagini e l’arresto Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto del giovane di Librizzi è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Patti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

È finita con un arresto la storia di una donna che da tempo subiva maltrattamenti e minacce da parte del suo ex convivente a Librizzi.

