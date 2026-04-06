Oggi si svolge la prima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, una cronometro di 13 chilometri con partenza e arrivo a Bilbao. La gara vede la partecipazione di ciclisti noti, tra cui alcuni dei nomi più importanti del circuito internazionale. La competizione si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sui tempi e le performance dei vari atleti. La sfida si svolge in un clima di attenzione e interesse tra gli appassionati di ciclismo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, la cronometro con partenza e arrivo a Bilbao di 13.8 km. E’ la 65esima edizione della corsa, conosciuta dal 2018 anche come Itzulia Basque Country. Il percorso non è quello di una cronometro normale, ma, proprio per ricordare la durezza di questo territorio, presenta già diverse difficoltà. Appena partiti i corridori affronteranno subito il GPM di Santo Domingo (2.4 km al 7% medio), di terza categoria. Successivamente ci sarà una lunga discesa che porterà all’arrivo. Qui gli ultimi 470 metri saranno in salita, con una pendenza media del 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo con Seixas, Del Toro, Ayuso e Roglic

Giro dei Paesi Baschi 2026: Antonio Tiberi si confronta con Del Toro, Ayuso e RoglicSiamo in piena Campagna del Nord per il World Tour di ciclismo ma il calendario non ha pause e nel frattempo spazio anche all’edizione numero 65 del...

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Vingegaard, Ayuso costretto al ritiroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.

Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo con Seixas, Del Toro, Ayuso e Roglic; Giro dei Paesi Baschi | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; Giro dei Paesi Baschi 2026: la data, il percorso e dove vederla; Giro dei Paesi Baschi 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Prima Tappa: Bilbao - Bilbao (13,9 km, crono).

Giro dei Paesi Baschi 2026: tutti gli italiani in gara. Antonio Tiberi per la generale, Scaroni-Fortunato a caccia delle vittorie di tappaDopo la settimana dedicata alle classiche e conclusa con il Giro delle Fiandre 2026, il calendario ciclistico internazionale ripropone ora gli ... oasport.it

Dove vedere in tv il Giro dei Paesi Baschi 2026: orari, programma, streamingArchiviata la settimana conclusa con il Giro delle Fiandre, è ora tempo nuovamente degli appuntamenti con le corse a tappe. Il primo Grande Giro, la Corsa ... oasport.it

Giro dei Paesi Baschi 2026 inizia con una cronometro di Bilbao (139 km). Scatto al powerto per aprire la classifica: profilo impegnativo e potenziali distacchi già alla prima tappa. Scopri favoriti, percorso e orari di gara nel nostro update completo. x.com

Giro dei Paesi Baschi C'è Fiorelli! facebook