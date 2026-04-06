LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | spettacolo con Seixas Del Toro Ayuso e Roglic

Da oasport.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la prima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, una cronometro di 13 chilometri con partenza e arrivo a Bilbao. La gara vede la partecipazione di ciclisti noti, tra cui alcuni dei nomi più importanti del circuito internazionale. La competizione si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sui tempi e le performance dei vari atleti. La sfida si svolge in un clima di attenzione e interesse tra gli appassionati di ciclismo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, la cronometro con partenza e arrivo a Bilbao di 13.8 km. E’ la 65esima edizione della corsa, conosciuta dal 2018 anche come Itzulia Basque Country. Il percorso non è quello di una cronometro normale, ma, proprio per ricordare la durezza di questo territorio, presenta già diverse difficoltà. Appena partiti i corridori affronteranno subito il GPM di Santo Domingo (2.4 km al 7% medio), di terza categoria. Successivamente ci sarà una lunga discesa che porterà all’arrivo. Qui gli ultimi 470 metri saranno in salita, con una pendenza media del 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

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