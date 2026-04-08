Un infortunio ha coinvolto Isaac Del Toro, con le prime analisi mediche che indicano conseguenze più serie di quanto inizialmente stimato. L’atleta ha subito una caduta durante l’allenamento e sono stati effettuati esami diagnostici per valutare l’entità del danno. I risultati preliminari mostrano che le lesioni sono più estese del previsto, richiedendo ulteriori approfondimenti clinici. La situazione rimane sotto osservazione da parte del personale medico.

AGGIORNAMENTO ORE 21.55. Conseguenze più gravi del previsto per Isaac Del Toro, come emerso dai primi accertamenti medici. Nel comunicato stampa della UAE Emirates si legge: “ Ha riportato una lesione muscolare alla coscia destra e diverse escoriazioni correlate. Sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per precauzione sotto la supervisione dello staff medico della squadra ”. — Isaac Del Toro si è ritirato nel corso della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi, dopo essere incappato in una caduta quando mancavano una novantina di chilometri al traguardo di Basauri. Il gruppo stava affrontando un tratto vallonato e si apprestava a imboccare la... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Isaac Del Toro infortunato: il referto medico. Conseguenze più gravi del previsto dopo la caduta

Isaac del Toro: "Questa vittoria è una delle più belle della mia carriera, devo sempre credere in me stessoNel contesto della UAE Tour 2026, una tappa decisiva ha messo in evidenza le capacità di sintesi tra potenza, lavoro di squadra e lettura della corsa.

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Giro dei Paesi Baschi 2026: 3a tappa La novità del giorno e che non ha vinto Seixas. Ritirato Isaac Del Toro. Lorenzo Fortunato 8° - facebook.com facebook

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