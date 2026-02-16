Fabro crollo mura del Castello Stefania Proietti | La prevenzione ha evitato conseguenze molto più gravi

A Fabro, le forti piogge hanno causato il crollo di una parte delle mura del Castello, portando a danni visibili e preoccupanti. Stefania Proietti spiega che grazie alle operazioni di prevenzione, si sono evitate conseguenze più gravi, anche se alcuni resti si sono sgretolati sotto la forza dell’acqua. Un pezzo di storia locale si è sgretolato, lasciando una traccia evidente sulle antiche fortificazioni.

L’area era già stata interessata da interventi e, soprattutto, era sotto controllo grazie a un sistema di monitoraggio installato circa tre mesi fa Il maltempo che ha interessato l’Umbria nelle ultime ore ha provocato a Fabro il crollo di una porzione delle mura del Castello. L’area era già stata interessata da interventi e, soprattutto, era sotto controllo grazie a un sistema di monitoraggio installato circa tre mesi fa, finanziato e disposto di concerto con la stessa: la rete di sensori ha consentito un’allerta preventiva, evitando il coinvolgimento di persone e mezzi, pur con detriti che hanno interessato la viabilità principale.🔗 Leggi su Ternitoday.it

