Fabro crollo mura del Castello Stefania Proietti | La prevenzione ha evitato conseguenze molto più gravi
A Fabro, le forti piogge hanno causato il crollo di una parte delle mura del Castello, portando a danni visibili e preoccupanti. Stefania Proietti spiega che grazie alle operazioni di prevenzione, si sono evitate conseguenze più gravi, anche se alcuni resti si sono sgretolati sotto la forza dell’acqua. Un pezzo di storia locale si è sgretolato, lasciando una traccia evidente sulle antiche fortificazioni.
L’area era già stata interessata da interventi e, soprattutto, era sotto controllo grazie a un sistema di monitoraggio installato circa tre mesi fa Il maltempo che ha interessato l’Umbria nelle ultime ore ha provocato a Fabro il crollo di una porzione delle mura del Castello. L’area era già stata interessata da interventi e, soprattutto, era sotto controllo grazie a un sistema di monitoraggio installato circa tre mesi fa, finanziato e disposto di concerto con la stessa: la rete di sensori ha consentito un’allerta preventiva, evitando il coinvolgimento di persone e mezzi, pur con detriti che hanno interessato la viabilità principale.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Crollo alle mura del castello di Fabro: nessun ferito, disagi limitati
Nella serata di sabato, una parte delle mura del castello di Fabro si è sgretolata, causando timori tra i residenti.
“Giorni di dolore, ma ci rialzeremo”: Fabro, il crollo delle mura del castello, rimosse altre parti pericolanti
Fabro, il 15 febbraio 2026 – Le mura del castello di Fabro sono crollate ieri mattina, causando paura tra i residenti e danni alle case vicine.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Crollata una porzione delle mura del castello di Fabro; Fabro: crolla una porzione delle mura del castello; Maltempo in Umbria, crolla una porzione delle mura del castello di Fabro; Maltempo nel Ternano, crollano le mura del castello di Fabro.
Maltempo, cede un tratto delle mura di Fabro: messa in sicurezza l’area del CastelloErano le 23:00 circa di sabato 14 febbraio quando il silenzio di Fabro è stato rotto da un rumore sordo, inquietante. Era il suono della storia che cedeva sotto il peso incessante della pioggia: una p ... orvietolife.it
FABRO, CROLLO MURA CASTELLO: SISTEMA MONITORAGGIO HA PERMESSO ALLERTA ANTICIPATAPerugia, 16 feb – Il maltempo che ha interessato l’Umbria nelle ultime ore ha provocato a Fabro il crollo di una porzione delle mura del Castello. L’area era già stata interessata da interventi e, sop ... 9colonne.it
Una tifosa della Ternana regala un braccialetto rossoverde alla presidente Stefania Proietti - facebook.com facebook
“Algoritmo predittivo antimafia”. Giovedì 12 febbraio, ore 11, in sala Partecipazione di Palazzo Cesaroni, a Perugia. Parteciperanno Sarah Bistocchi, Fabrizio Ricci, il professor Antonio Parbonetti, la presidente della Regione Stefania Proietti consiglio.regione.u x.com