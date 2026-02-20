Perseguitava la ex compagna e aggredì la sua legale | 41enne arrestato dopo cinque mesi di latitanza

Salvatore Del Campo, 41 anni di Catania, è stato catturato a Londra dopo cinque mesi di fuga. L'uomo era scomparso a settembre 2025, quando era evaso dagli arresti domiciliari. Le sue azioni includevano stalking e aggressioni nei confronti dell'ex compagna di Osimo, e durante il tentativo di mettere a tacere la difensore della donna, ha anche aggredito un avvocato. La polizia britannica ha confermato l’arresto nelle ultime ore.

È stato arrestato a Londra Salvatore Del Campo, 41enne originario di Catania, latitante da settembre 2025 dopo essere evaso dai domiciliari a causa di stalking e lesioni nei confronti della sua ex compagna di Osimo. La notizia dell'arresto, eseguito il 13 febbraio scorso, è stata resa nota solo oggi dalle autorità inglesi che hanno informato la questura di Ancona. Del Campo era stato condannato in primo grado, nel novembre scorso, a due anni di reclusione per le accuse di stalking e lesioni. L'uomo era riuscito a sottrarsi alla giustizia il 15 settembre, rompendo il braccialetto elettronico a cui era sottoposto in un paesino della provincia di Siena.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Roma: evade dai domiciliari per perseguitare ex, arrestato 41enne dopo un mese di latitanza Leggi anche: Arrestato a Roma Franco Pompili, il “nonno della droga”: finisce dopo 18 anni la sua latitanza Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Perseguitava l’ex compagna, 34enne ai domiciliari nel Ragusano; Modica, perseguitava l'ex compagna: stalker 34enne arrestato in flagranza di reato; Modica, perseguita l’ex compagna: 34enne arrestato dai Carabinieri -; Orrore a Benevento, 40enne maltrattava la ex compagna dal 2016 dopo la fine della relazione, arrestato. Modica, perseguitava l’ex compagna: 34enne modicano arrestato dai carabinieriModica, perseguitava l'ex compagna: 34enne modicano arrestato in flagranza di stalking dai carabinieri della Compagnia di Modica ... quotidianodiragusa.it Modica, perseguitava l'ex compagna: stalker 34enne arrestato in flagranza di reatoI carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica hanno arrestato un 34enne modicano, gravemente indiziato di aver perseguitato l’ex compagna, pedinandola, contattandola con ... lasicilia.it https://corrierediragusa.it/2026/02/15/perseguitava-la-ex-compagna-dopo-la-fine-della-relazione-con-appostamenti-e-pedinamenti-a-modica-34enne-arrestato-in-flagranza/ - facebook.com facebook