Rifiuti abbandonati nelle campagne finisce nei guai

I rifiuti abbandonati nelle campagne di Alife hanno portato a un intervento delle autorità. I carabinieri del nucleo Forestale hanno individuato e denunciato il responsabile, che ha subito la sospensione della patente. Questa operazione fa parte di un più ampio impegno per contrastare gli illeciti ambientali e tutelare il territorio locale.

Denuncia e patente sospesa per il responsabile di un abbandono di rifiuti nelle campagne di Alife. E' questo l'epilogo di un'operazione dei carabinieri del locale nucleo Forestale che hanno effettuato servizi di monitoraggio del fenomeno degli illeciti ambientali che hanno interessato le aree.

