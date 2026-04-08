Nella tarda serata di martedì a Baghdad, un attacco ha colpito un’abitazione nel quartiere di Amiriya, provocando la morte di un padre e di un bambino. Le autorità locali hanno confermato che due civili sono rimasti feriti durante l’attacco, che si è verificato in un'area abitata della capitale irachena. Le circostanze precise dell’attacco non sono state ancora rese note.

Nella tarda serata di martedì, a Baghdad due civili sono rimasti uccisi in un attacco contro un’abitazione nel quartiere di Amiriya. Le vittime erano padre e figlio. Secondo le autorità locali, non è possibile stabilire con certezza se a colpire l’edificio sia stato un drone o un razzo. Nel corso della serata si sono verificati diversi incidenti di sicurezza che hanno coinvolto razzi e attacchi aerei, colpendo svariate zone su entrambi i lati della capitale. Il ministero dell’Interno ha fatto sapere che nel quartiere di Karkh, per esempio, cinque membri delle forze di sicurezza irachene sono rimasti feriti in un attacco aereo vicino a un campo delle Forze di Mobilitazione Popolare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iraq, colpita un'abitazione a Baghdad: muoiono padre e bimbo

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