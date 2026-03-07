Quattro razzi sono stati lanciati questa sera contro l'ambasciata americana a Baghdad. Si tratta del primo attacco di questo tipo nella capitale dell’Iraq dall’inizio della guerra in Medio Oriente. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali conseguenze o sui responsabili dell’attacco. La situazione di sicurezza nella zona rimane tesa.

Quattro razzi sono stati lanciati stasera contro l'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad. Si è trattato del primo attacco del genere nella capitale dell'Iraq dall'inizio della guerra in Medio Oriente. Tre missili sono stati abbattuti dalla contraerea, ha dichiarato un funzionario della sicurezza, aggiungendo uno è caduto in un'area aperta della base aerea dell'ambasciata. Altre due fonti confermano l'attacco: una di queste afferma che tutti i razzi sono stati abbattuti, compreso quello caduto sulla base. La rappresaglia dell'Iran è stata scatenata dai bombardamenti da parte di Stati Uniti e Israele che... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iraq, esplosioni a Baghdad e razzi contro l'ambasciata americana

Iraq nel caos: blackout totale e esplosioni, l’ambasciata Usa ordina la fugaL’Iraq sta attraversando ore di estrema drammaticità a causa di un blackout totale che ha messo in ginocchio l’intera nazione.

Iraq: Baghdad si ferma contro le nuove tariffe doganali, commercianti in rivolta per l’economia.Baghdad nel vortice della protesta: commercianti contro l’aumento delle tariffe doganali I commercianti di Baghdad hanno espresso la loro forte...

Iran, la guerra si allarga: blackout ed esplosioni in IraqIl conflitto in Medio Oriente si allarga: blackout in tutto l'Iraq ed esplosioni a Baghdad ed Erbil. Gli Usa invitano a lasciare il Paese. lanotiziagiornale.it

Iraq al buio: blackout nazionale e intercettazione di droni su BaghdadUn'interruzione elettrica che coinvolge l'intero Iraq si aggiunge a un episodio di sicurezza nei pressi di Baghdad: due droni sono stati abbattuti e le autorità lavorano per ripristinare la fornitura ... notizie.it

Grandi manifestazioni di solidarietà verso l'Iran si sono svolte in Iraq e Yemen con migliaia di persone scese in piazza - facebook.com facebook

#Iraq Il patriarca caldeo di Baghdad, il cardinale Louis Raphaël I Sako, esprime preoccupazione per il rischio di una guerra regionale in Medio Oriente. Davanti a "caos, disordini, vendette e attacchi" serve la voce unanime della pace x.com