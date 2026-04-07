L'Iran ha inviato al Pakistan una controproposta articolata in dieci punti in risposta al piano statunitense per una tregua. Secondo l'agenzia Irna, l'Iran ha respinto l'idea di un cessate il fuoco temporaneo e ha insistito sulla necessità di una soluzione definitiva al conflitto. La comunicazione è arrivata in un momento di crescente tensione nella regione, con le parti coinvolte che cercano di definire le proprie posizioni ufficiali.

L’ Iran ha comunicato al Pakistan la sua risposta in 10 punti al piano statunitense per una tregua, «respingendo il cessate il fuoco e sottolineando la necessità di una fine definitiva del conflitto », come ha spiegato l’agenzia Irna. La controproposta di Teheran – che non è stata ancora resa ufficiale – include una serie di richieste, tra cui lo stop ai conflitti nella regione, un protocollo per il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz, risarcimenti e la revoca delle sanzioni. Ecco quali dovrebbero essere i 10 punti. Fine permanente della guerra, con la cessazione totale degli attacchi congiunti da parte di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La controproposta dell’Iran in 10 punti al piano Usa per la tregua

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Lo choc della guerra di Usa e Israele contro l’Iran non colpisce solo i consumatori. In un mondo governato dalla finanza, la guerra innesca crisi a catena, dai conti pubblici ai fondi d’investimento, mentre si accumulano sospetti di 'insider trading' sugli annunci d - facebook.com facebook

Sempre incerti i negoziati tra USA e Iran. Bruxelles valuta risposte per la crisi energetica, tra queste anche il razionamento del carburante. #ReStart @AnnalisaBruchi: 09:45 #Rai3 Con #MarcoMinniti @MiMarsiglia @PecoraroScanio @sandroiacometti @Jaco x.com