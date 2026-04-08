Il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell’Iran ha annunciato un nuovo piano in dieci punti, includendo tra le questioni principali il passaggio regolamentato attraverso lo Stretto di Hormuz. La dichiarazione specifica che questa operazione sarà gestita sotto il coordinamento delle Forze Armate iraniane. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti del piano o sulle tempistiche previste.

Il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell’Iran ha reso nota una dichiarazione sul suo piano in 10 punti, sottolineando l’importanza di “questioni fondamentali” come il passaggio regolamentato attraverso lo Stretto di Hormuz, che avverrà sotto il coordinamento delle Forze Armate iraniane. Secondo il documento, questa misura conferirebbe all’Iran una “posizione economica e geopolitica unica”. Il testo è stato diffuso da funzionari iraniani ed è stato riportato dai principali media statali del Paese. Il ministro degli Esteri iraniano, Seyed Abbas Araghchi, ha precisato che durante le due settimane previste dal cessate il fuoco il passaggio sicuro nello Stretto sarà garantito “grazie al coordinamento con le Forze Armate iraniane e tenendo debitamente conto delle limitazioni tecniche”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Iran: piano in 10 punti e passaggio regolamentato nello Stretto di Hormuz

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