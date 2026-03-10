Guerra il rischio nascosto | senza passaggio nello stretto di Hormuz si fermano anche i fertilizzanti

La chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz sta portando a un aumento dei prezzi e delle difficoltà nella produzione di fertilizzanti. I mercati energetici hanno reagito positivamente alla promessa di Donald Trump di una guerra quasi terminata con l’Iran, ma la sospensione del passaggio nello stretto sta già incidendo sui rifornimenti di materie prime. La situazione si sta svelando come un rischio nascosto per l’industria agricola e chimica.

La chiusura di Hormuz coinvolge anche i fertilizzanti azotati agricoli. I primi rialzi di prezzo si sono già registrati, ma una chiusura prolungata del Golfo Persico si ripercuoterà maggiormente sui consumatori. L'importanza del collo di bottiglia nel Golfo Persico va, ahinoi, oltre agli idrocarburi. Da esso, infatti, transita circa un terzo del commercio mondiale di urea (il fertilizzante azotato più usato) e fino al 50% delle esportazioni globali di zolfo, essenziale per l'acido solforico nei fertilizzanti fosfatici. In altre parole, non si tratta solo di una rotta di transito: la regione è il cuore pulsante della produzione stessa. Tre dei dieci maggiori esportatori mondiali di urea, ovvero Qatar (11% del commercio globale), Iran (10-12%) e Arabia Saudita, dipendono dallo Stretto per accedere ai mercati internazionali.