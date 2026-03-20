Sei Paesi, tra cui anche l’Italia, hanno espresso disponibilità a collaborare per garantire la sicurezza nello Stretto di Hormuz, attualmente sotto controllo dell’Iran. La proposta riguarda sforzi condivisi per assicurare il passaggio marittimo in una regione strategica. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non aver intenzione di inviare truppe di terra nella zona.

Sei Paesi si sono detti disponibili a “contribuire agli sforzi necessari per garantire il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz “, bloccato dall’Iran. Tra loro c’è anche l’Italia, che insieme a Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone ha affermato in una dichiarazione congiunta diffusa da Downing Street di volersi “impegnare nella pianificazione preparatoria”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha poi precisato che il documento “è politico e non militare” e che l’Italia “è pronta a fare la sua parte qualora ci dovesse essere una missione Onu”, ribadendo di non voler partecipare alla guerra. Teheran, con il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, ha minacciato che aiutare gli Stati Uniti a rompere il blocco della via di navigazione costituirebbe una “complicità con l’aggressore e i suoi efferati crimini”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, 6 Paesi per un piano sicurezza nello Stretto di Hormuz: anche Italia. Trump: “Non invierò truppe di terra”

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