Milano Cortina 2026 il Papa rinnova l’appello | Tregua Olimpica come segno di pace e speranza

Il Papa ha fatto un nuovo appello per la tregua olimpica, chiedendo di usare i Giochi Invernali come occasione per promuovere pace e speranza. In vista della cerimonia di apertura a Milano e Cortina, il Pontefice ha invitato i governi e i popoli a sospendere i conflitti, anche solo per le settimane delle Olimpiadi. La sua voce si aggiunge a quella di chi spera che lo sport possa diventare un momento di unità, lontano da guerre e tensioni.

Il Papa, in occasione dell'imminente cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina ha rinnovato l'appello internazionale a una tregua olimpica Alla vigilia dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026, Papa Leone XIV rinnova il suo appello alla comunità internazionale affinché le Olimpiadi tornino a essere un tempo di dialogo e riconciliazione. In una Lettera dal titolo "La vita in abbondanza. Sul valore dello sport", pubblicata oggi in Vaticano, il Pontefice invita tutte le Nazioni a riscoprire il significato profondo della Tregua olimpica, definita come uno "strumento di speranza" e una profezia di un mondo capace di superare i conflitti.

