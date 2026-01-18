Il futuro della Fiorentina Nel segno della continuità Il ruolo chiave di Catherine

Il futuro della Fiorentina si configura nel segno della continuità, con un ruolo centrale di Catherine. Nei giorni precedenti la scomparsa di Rocco, si sono probabilmente confrontati sulle prospettive della squadra, delineando un percorso stabile e coerente. La gestione futura si baserà su questa linea di continuità, con l’obiettivo di mantenere saldo il progetto e garantire un futuro solido per il club.

Chissà che cosa si sono detti, nei giorni scorsi, Rocco e Catherine sul futuro della Fiorentina. Quelli immediatamente prima della scomparsa del presidente viola. Magari era già tutto deciso, già pianificato ed è bastato un gesto di intesa, senza neppure parlarsi, con la complicità di sempre, come solo chi è sposato da 50 anni può avere. Futuro. Una parola che rimbalza già da qualche tempo qui a Firenze, quasi a voler esorcizzare l’ineluttabile. Perchè se da una parte, adesso, la priorità è quella di occuparsi del futuro di Mediacom, dall’altra c’è proprio la società viola. Passato il momento del dolore e dello sconforto arriverà anche quello delle scelte e delle decisioni che avranno ripercussioni importanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

