Nella notte italiana si è raggiunta una tregua di due settimane tra Iran e Stati Uniti, con la riapertura dello stretto di Hormuz da parte di Teheran. La decisione è arrivata dopo intense negoziazioni, durante le quali Washington e Teheran hanno accettato una proposta di mediazione avanzata dal primo ministro pakistano. La vicenda si è sviluppata in un clima di grande frenesia diplomatica, con le parti coinvolte che hanno scelto di sospendere temporaneamente le tensioni.

Alla tregua di due settimane, con tanto di riapertura dello stretto di Hormuz da parte dell' Iran, si è arrivati nella notte italiana dopo che Washington e Teheran hanno accettato la proposta di mediazione avanzata dal primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif. Prima di quel momento, la minaccia del presidente americano Donald Trump nei confronti dell'Iran era stata piuttosto dura: "Un'intera civiltà morirà". Ma come si è riusciti ad arrivare a questo accordo? I mediatori si sarebbero mossi freneticamente nelle scorse ore per riprendere il dialogo ed evitare la strage. Grande motore dietro le trattative il Pakistan, sostenuto da Egitto e Turchia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, "mediazione frenetica nella notte" e la svolta di Trump: come si è arrivati alla tregua

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Trump opta per una tregua con l'Iran: il petrolio cala, ma i prezzi alla pompa restano alti. Elettrico sempre più conveniente https://auto.everyeye.it/notizie/tregua-iran-crollare-prezzo-petrolio-scenderanno-benzina-diesel-870287.htmlutm_medium=Social&u - facebook.com facebook

Temo che ci sia chi si sta illudendo. #Iran e #Usa non hanno raggiunto un accordo su nulla, ma proprio nulla. Al momento non hanno raggiunto alcun accordo sulle questioni fondamentale (nucleare, missili balistici, sanzioni, ecc.) In realtà nessuna delle due p x.com