Sampdoria | sospiro di sollievo per Viti ma si ferma Depaoli E il calciomercato?

La Sampdoria si prepara per il derby ligure contro lo Spezia, in programma sabato sera al Luigi Ferraris. Viti può tirare un sospiro di sollievo dopo un infortunio, mentre Depaoli si ferma e rischia di saltare la partita. Intanto il mercato calciatori resta sotto i riflettori, con i tifosi che aspettano novità.

La Sampdoria ha cominciato la marcia di avvicinamento all'importantissimo derby ligure contro lo Spezia, in programma sabato 31 gennaio alle ore 19:30 allo stadio Luigi Ferraris. Un match cruciale nella corsa verso alla salvezza dopo il pareggio contro il Catanzaro, secondo consecutivo dopo quello con l'Entella. La buona notizia è che gli esami hanno escluso lesioni al flessore sinistro per Matti Viti. Il difensore, da poco arrivato dalla Fiorentina, era uscito alla fine del primo tempo dopo aver esordito proprio contro i calabresi. La speranza è che possa essere già disponibile per la prossima partita, ad ogni modo non dovrebbe essere uno stop lungo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Nel match tra Catanzaro e Sampdoria si registra uno 0-0, con poche occasioni da entrambe le parti.

