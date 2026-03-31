Calhanoglu sospiro si sollievo per l’Inter | Sto bene | ho avuto…

Hakan Calhanoglu ha dichiarato di stare bene dopo l’incontro tra Kosovo e Turchia, definendolo “la partita della carriera”. Il calciatore ha specificato di aver avuto un problema, ma senza fornire dettagli aggiuntivi. La sua partecipazione alla gara è stata confermata, e ha espresso fiducia nel proseguimento della stagione. La sfida ha avuto un forte significato per lui, secondo le sue parole.

Hakan Calhanoglu non ha dubbi: la sfida tra Kosovo e Turchia non è un semplice match, ma “la partita della carriera“. Il capitano turco e pilastro dell’Inter ha caricato l’ambiente in vista della finale playoff per il Mondiale 2026, consapevole che il destino di un’intera nazione passerà dai suoi piedi. Dopo la tensione dei giorni scorsi, il carisma del numero dieci è tornato a farsi sentire, trasformando l’ansia dell’attesa in pura determinazione agonistica. Le preoccupazioni legate alle sue condizioni fisiche, che avevano tenuto col fiato sospeso sia i tifosi della mezzaluna che quelli nerazzurri, sembrano ormai un lontano ricordo.... 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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