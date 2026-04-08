Il presidente francese ha telefonato sia al presidente degli Stati Uniti che al presidente iraniano, sottolineando che un cessate il fuoco in Medio Oriente deve includere il Libano per essere considerato credibile e duraturo. Durante le conversazioni, Macron ha rimarcato l'importanza di una soluzione che tenga conto anche delle questioni legate al Libano, senza fornire ulteriori dettagli sulle strategie o sui contenuti discussi.

Il cessate il fuoco in Medio Oriente deve includere il Libano per essere ''credibile e duraturo'': è il monito lanciato dal presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso di due distinti colloqui telefonici con il presidente Usa, Donald Trump e con il presidente iraniano, Massoud Pezeshkian. "Oggi - afferma Macron in un messaggio pubblicato in serata su X - ho parlato con il presidente iraniano Massud Pezeshkian e con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ho detto a entrambi che la loro decisione di accettare un cessate il fuoco rappresenta il miglior risultato possibile. Ho espresso la speranza che il cessate il fuoco venga pienamente rispettato da tutte le parti belligeranti in tutti i teatri di conflitto, Libano compreso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Macron sente Trump e Pezeshkian, tregua deve includere il Libano

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