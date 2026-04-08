Iran Lunga notte di paura

Nella notte, il clima di tensione si fa ancora più pesante in Iran, con dichiarazioni che alimentano timori di conseguenze gravi. Una figura statunitense ha espresso preoccupazioni riguardo a possibili sviluppi drammatici nei confronti della Repubblica Islamica e dell’intera regione del Medio Oriente. Le parole pronunciate sono state diffuse e hanno suscitato attenzione internazionale, accentuando il clima di incertezza sulla stabilità politica e sulla sicurezza nella zona.

"Un’intera civiltà morirà stanotte. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà". Con queste parole di Donald Trump scende un’ombra sulla Repubblica islamica e sul Medio Oriente in generale. Sì, perché la scorsa notte – intorno alle 2 italiane - è scaduto l’ultimatum della Casa Bianca per riaprire lo Stretto di Hormuz e il rischio è che gli Usa distruggano le infrastrutture energetiche iraniane, mettendo di fatto in ginocchio l’intero Paese. Nel mirino dell’esercito statunitense ci sarebbero le strutture che forniscono energia e carburante sia ai civili che alle forze armate – opzione, quest’ultima, ritenuta l’unica via per scongiurare eventuali accuse di crimini di guerra -, compresi gli impianti di desalinizzazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran Lunga notte di paura Leggi anche: “La lunga notte dei Lazzareni”: l’antica tradizione di Sannicola Leggi anche: Grammy 2026: tutti i vincitori della lunga notte di Los Angeles New Update: Iran Rapidly Increases Missile Production Temi più discussi: Iran Lunga notte di paura; Trump: accordo di cessate il fuoco di due settimane con l’Iran; Medio Oriente, Trump: 'L'Iran può essere eliminato in una notte, e potrebbe essere domani' - LIVEBLOG; Trump all’Iran: un ultimatum dopo l’altro. Iran Lunga notte di pauraEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Trump: accordo di cessate il fuoco di due settimane con l’IranIl presidente Usa impone scadenza per aprire lo stretto di Hormuz, mentre cresce la divisione politica interna e i tentativi diplomatici faticano a evitare un conflitto devastante ... ilsole24ore.com Avrebbe dovuto attraversare tutto l’Iran, ma la guerra gli imporrà una deviazione: il suo viaggio, l’ultimo di una lunga serie, sarà comunque un’avventura. Rosario Sala partirà il 25 aprile da Riva del Garda per la sua nuova sfida: un viaggio in moto lungo circ - facebook.com facebook Guerra Ucraina-Russia, le notizie in diretta | Media, Witkoff e Kushner attesi a Kiev dopo metà aprile. Droni russi su Odessa, danni ad edifici e feriti. Zelensky: se la guerra in Iran sarà lunga, meno sostegno a Kiev x.com