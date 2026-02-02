La notte dei Grammy 2026 si è conclusa alla Crypto.com Arena di Los Angeles con una grande sorpresa: Bad Bunny ha vinto il premio più importante, “Album of the Year”, con il suo album Debí Tirar Más Fotos. È il primo artista in lingua spagnola a ricevere questo riconoscimento nella storia della manifestazione. La cerimonia ha premiato anche altri artisti e produzioni, ma il trionfo del cantante portoricano ha fatto parlare di sé già durante la serata.

Sono stati assegnati alla Crypto.com Arena di Los Angeles i Grammy 2026. La cerimonia evento ha celebrato i migliori artisti, album, canzoni e produzioni musicali pubblicati tra il 31 agosto 2024 e il 30 agosto 202 Bad Bunny ha trionfato conquistando il Grammy “Album of the Year” con Debí Tirar Más Fotos, il primo album interamente in spagnolo a ottenere questo riconoscimento nella storia dei Grammy. Kendrick Lamar ha vinto 5 premi, incluso Record of the Year con Luther, l’ennesima conferma per uno dei rapper più influenti di sempre. È di Billie Eilish la statuetta per la categoria Song of the Year ( Wildflower ), insieme a Finneas O’Connell. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Grammy 2026: tutti i vincitori della lunga notte di Los Angeles

Approfondimenti su Grammy 2026

Los Angeles si anima con la notte dei Grammy.

Nella notte dei Grammy 2026, Kendrick Lamar si aggiudica il premio più importante, battendo ogni record.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Revolution in Music! Jimin and Suga Prove Hip-Hop and Melodic Vocals Can Be One

Ultime notizie su Grammy 2026

Argomenti discussi: Grammy Awards 2026, l'album dell'anno è DeBÍ TiRAR MáS FOToS di Bad Bunny. I vincitori; Grammy Awards 2026, tutti i vincitori; Grammy 2026, tutti i vincitori tra il trionfo di Kendrick Lamar e i premi a Bad Bunny e Lady Gaga; Grammy 2026: Kendrick Lamar batte tutti, Bad Bunny vince per il miglior album. Tutti i vincitori.

Grammy 2026: tutti i vincitori della lunga notte di Los AngelesSono stati assegnati alla Crypto.com Arena di Los Angeles i Grammy 2026. La cerimonia evento ha celebrato i migliori artisti, album, canzoni e produzioni musicali pubblicati tra il 31 agosto 2024 e il ... panorama.it

Grammy 2026, tutti i vincitori tra il trionfo di Kendrick Lamar e i premi a Bad Bunny e Lady Gagapartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it

#GRAMMYs2026 Conclusa, a Los Angeles, la consegna dei premi più importanti per la musica internazionale. Il rapper e cantautore statunitense #KendrickLamar ha conquistato 5 #Grammys, diventando il musicista hip hop più premiato di sempre. Olivia D - facebook.com facebook

Il giornalista Don Lemon libero dopo il fermo a Los Angeles x.com