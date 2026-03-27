Nella notte che precede la Domenica delle Palme, Sannicola si appresta a mettere in scena la tradizione de

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Anche quest’anno, nella notte che precede la Domenica delle Palme, Sannicola, in provincia di Lecce, si prepara a rivivere una delle sue tradizioni popolari più antiche e suggestive: “La Lunga Notte dei Lazzareni”.“Lu Lazzarenu” è un canto popolare dalle antiche origini greche, nel quale il sacro e il profano si intrecciano fino a fondersi, rendendo spesso difficile distinguere il significato religioso da quello sentimentale o addirittura ironico.Durante questa notte speciale, gruppi di musicisti e cantori – armati di chitarre, tamburelli, fisarmoniche e voci possenti – percorrono le strade del paese fermandosi di casa in casa per intonare melodie intrise di fede, passione e tradizione, legate ai riti pasquali. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - “La lunga notte dei Lazzareni”: l’antica tradizione di Sannicola

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