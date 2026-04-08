Dopo 39 giorni dall'inizio dell’operazione “Epic Fury”, Donald Trump ha dichiarato di aver ottenuto una vittoria totale e senza dubbi, attribuendo il successo all’approccio deciso adottato dagli Stati Uniti nei confronti dell’Iran. La sua affermazione si basa sui risultati dell’accordo raggiunto con le autorità di Teheran, considerato da lui come una dimostrazione dell’efficacia della strategia di pressione. Tuttavia, nonostante i risultati tattici, il regime degli ayatollah rimane in posizione.

“Vittoria totale e completa. Al 100%. Nessun dubbio”. A distanza di 39 giorni dall’avvio dell’operazione “Epic Fury”, Donald Trump non ha dubbi sui risultati dell’accordo raggiunto con Teheran come la prova definitiva dell’efficacia della linea dura seguita da Washington. A patto che reggano alla prova dei fatti, il presidente degli Stati Uniti potrà presentare ai suoi elettori il cessate il fuoco temporaneo mediato dal Pakistan, la riapertura dello Stretto di Hormuz e l’avvio di un nuovo tavolo negoziale domani a Islamabad come risultati concreti, ottenuti senza concessioni sostanziali. Tuttavia se di vittoria il tycoon può parlare, nella migliore delle ipotesi si è trattato di un successo tattico ma certamente non strategico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, la “vittoria” di Trump è tattica ma non strategica: il tycoon si è tolto dal “cul de sac”, ma gli ayatollah sono ancora lì

Trump svela il piano (fallito) per far cadere gli Ayatollah: «Abbiamo mandato armi agli insorti, ma se le sono tenute i curdi» – Il videoNell’inverno appena conclusosi, prima di decidersi ad attaccare militarmente l’Iran, gli Stati Uniti avrebbero tentato di far cadere il regime degli...

Leggi anche: “Non sono gli eventi a determinare la tua vita, ma la lente con cui li guardi. I problemi sono inevitabili, ma il loro significato lo decidi tu”: Fedez su X

Attacco all'Iran, Trump: Iraniani, prendete il controllo del vostro governo

Temi più discussi: Trump annuncia agli Stati Uniti che la vittoria nella guerra contro l'Iran è vicina, ma promette attacchi di grande portata; Usa-Iran, la vittoria può venire solo dal cielo?; Guerra Iran, Teheran esulta: Accettato nostro piano. Casa Bianca: Vittoria 100% Usa; TRUMP: IN IRAN MANCA POCO ALLA VITTORIA.

Iran, Hegseth: Vittoria storica, Iran decimato. Nessun presidente coraggioso come TrumpIran, Hegseth: Vittoria storica, Iran decimato. Nessun presidente coraggioso come Trump ... msn.com

Guerra Usa-Iran, chi ha vinto (e chi ha perso) con l'accordo? Il caos di Trump, la percezione degli Usa e Teheran che controlla HormuzEntrambe le parti rivendicano il successo. La Casa Bianca: «Una vittoria per gli Stati Uniti che il presidente Trump e le nostre incredibili forze armate hanno reso ... ilmattino.it

*Cronologia delle dichiarazioni di Trump* 3 marzo “Abbiamo vinto la guerra” 7 marzo “Abbiamo sconfitto l’Iran” 9 marzo “Dobbiamo attaccare l’Iran” “La guerra sta finendo quasi completamente, e in modo molto bello” 11 marzo “Non si dice mai troppo presto c - facebook.com facebook

L’Iran chiederà un pedaggio in criptovalute alle navi che passano dallo stretto di Hormuz x.com