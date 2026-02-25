Non sono gli eventi a determinare la tua vita ma la lente con cui li guardi I problemi sono inevitabili ma il loro significato lo decidi tu | Fedez su X

“ Non sono gli eventi a determinare la tua vita, ma la lente con cui li guardi “. Inizia così il post di Fedez pubblicato ieri su X, a poche ore dalla prima serata di Sanremo 2026. Il rapper milanese è salito sul palco dell’Ariston per la terza volta in carriera, l’ultima lo scorso anno con la canzone “Battito”. Fedez (all’anagrafe Federico Lucia) non era solo davanti alla platea dell’Ariston. Insieme a lui, infatti, c’è Marco Masini, alla decima partecipazione al Festival. I due portano in gara il brano “Male necessario”. E nel posto pubblicato a poche ore dalla prima esibizione si legge: “ I problemi sono inevitabili, ma il loro significato lo decidi tu. Come sarebbe il mondo se scomparissero le ombre? Privo di profondità, perché è l’ombra a definire la luce”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:

“La tua sorellina, come la chiamavi tu, ha vinto la gara, ma lo sai bene. Perché eri lì con lei”: Walter, il papà di Andrea Delogu, dedica la vittoria a Evan

Questi sono gli smoking su cui vale veramente la pena investire, da indossare in ogni occasione importante della tua vita

The World Reflects You — How Self Acceptance Heals the Collective Channeled Message

Temi più discussi: Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 febbraio; BANDO Erasmus-SPORT-2026-SNCESE per organizzare eventi sportivi europei non profit; Eventi: ‘Elle come Luana’, per non dimenticare; Diabete e scompenso cardiaco: semaglutide orale riduce gli eventi cardiovascolari.

Eventi astronomici di marzo 2026: quelli da non perdereQuali sono gli eventi astronomici di marzo 2026 e quali date è bene segnarsi sul calendario per non perdere i vari appuntamenti? Ecco l'elenco. meteo.it

Le sagre della castagna da non perdere nel weekend dell’1 e 2 novembre e altri eventi regione per regioneDurante il weekend dei morti moltissimi sono gli eventi, da nord a sud, che celebrano i prodotti della gastronomia italiana, le tradizioni locali e le credenze religiose. Dalla Lombardia alla Sicilia, ... fanpage.it

E' un BeFolk perchè “farsi male guardando Sanremo” sarebbe stato troppo lungo. Sulla vecchia epica della schiena dritta e sul moderno tribunale del linoleum: Guccini era il padre-ponte che rubava l’uva per insegnare il futuro, Masini e Fedez sono i padri-imp - facebook.com facebook

Fedez Maini se non sono primi, sono secondi sabato #Sanremo2026 x.com