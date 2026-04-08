La televisione di Teheran ha annunciato che l’Iran ha accettato una tregua di due settimane, proposta dal Pakistan. La decisione arriva dopo intense attività diplomatiche portate avanti da Islamabad e un intervento di Pechino, che ha chiesto all’Iran di mostrare maggiore flessibilità e di ridurre le tensioni. La misura è stata comunicata ufficialmente attraverso i mezzi di informazione statali iraniani.

L’Iran ha accettato la proposta di tregua di due settimane avanzata dal Pakistan, a seguito di frenetici sforzi diplomatici di Islamabad e di un intervento dell’ultimo minuto della Cina, che ha chiesto all’Iran di mostrare flessibilità e allentare le tensioni. La conferma è arrivata anche dalla televisione di Stato iraniana, che ha specificato che i negoziati partiranno il prossimo 10 aprile a Islamabad, in Pakistan. “Questo periodo potrà essere esteso con l’accodo di entrambe le parti”, ha specificato la tv di Teheran. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, la Tv di Teheran annuncia l'OK a una tregua di due settimane

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Stati Uniti e Iran dicono sì alla tregua di 2 settimane, guerra congelata e lo Stretto di Hormuz viene riaperto. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, annuncia per primo il sì alla proposta formulata dal premier del Pakistan, Shehbaz Sharif, mediatore determi x.com